Организации Объединенных Наций необходимо признать Хуана Гуаидо действующим президентом Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс призвал ООН официально признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Это должно быть сделано для того, чтобы он смог назначить своего представителя в Организации Объединенных Наций.

– Пришло время, чтобы Организация Объединенных Наций признала временного президента Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы, – заявил Пенс.

Он также обратился к представителю Венесуэлы в ООН Самуэлю Монкаде и сказал, что ему следует вернуться к Николасу Мадуро и сообщить, что его время прошло.

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К слову, Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против РФ за ее действия в Венесуэле.