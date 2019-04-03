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В Венесуэле с вертолета стреляли по протестующим

В Венесуэле в городе Кабимас с вертолета открыли стрельбу по протестующим.

В Венесуэле с вертолета стреляли по протестующим

На опубликованном видео видно, как люди пытаются скрыться от стрельбы с пролетающего над ними вертолета.

Читайте: Гуаидо призвал к новым протестам в Венесуэле

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним, Спецслужба национальной разведки Венесуэлы задержала одного из главных помощников Хуана Гуаидо.

Источник: VPI

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