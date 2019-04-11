Великобритания и Евросоюз согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в Twitter, что ЕС согласовал с Великобританией отсрочку даты Brexit до 31 октября этого года.

Длительную отсрочку поддержали 27 стран Евросоюза.

– Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение, – написал Туск.

Однако решение об отсрочке утратит свою силу 31 мая, если Великобритания не проведет выборы в Европарламент, а также не согласует соглашение о Brexit.

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По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в период отсрочки у страны останутся все права члена ЕС и соответствующие обязательства.

К слову, Великобритания сохранит безвиз с Евросоюзом после Brexit.