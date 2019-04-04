Европарламент принял решение сохранить безвиз для Великобритании после выхода страны из Евросоюза.

Европарламент проголосовал за сохранение безвизового режима с Великобританией после Brexit.

Граждане Великобритании смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС на условиях взаимности для граждан стран Евросоюза.

Решение вступит в силу в следующий день после Brexit. Сохранение безвиза обеспечит бесперебойную работу бизнеса и туризма.

Великобританию включат в список третьих стран, чьи граждане могут не спрашивать визу для въезда в ЕС.

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Сейчас законопроект должен принять Совет министров Европейского Союза. До 12 апреля законопроект должны обнародовать в официальном журнале ЕС.

Напомним, 4 апреля Британский парламент одобрил законопроект о перенесении Brexit.