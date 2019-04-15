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Факты / Мир / Россия

Есть ли у Путина двойники – мнение эксперта

У Владимира Путина могут быть двойники. В мире такая практика считается достаточно эффективной.

Есть ли у Путина двойники – мнение эксперта

Разговоры о том, что у Владимира Путина есть двойники, могут быть небезосновательными.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он сообщил, что используя двойников, российские спецслужбы могут обеспечивать охрану Путина. Кроме того, такие способы использовали Народный комиссариат внутренних дел СССР и Объединенное государственное политическое управление, из которых впоследствии образовалась ФСБ.

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Игорь Романенко добавил, что метод двойников также использовали на Западе. Его действенность он объяснил тем, что особенно актуально это является для тех государств, которые находятся в состоянии войны.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Крыму засветился двойник Путина.

Источник: Гравред

Фото: Dreamstime

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