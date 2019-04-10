В Санкт-Петербурге сфотографировали новую табличку в виде “нардгробка” Владимиру Путину.

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый случай появления на улице города “надгробия” президенту России Владимиру Путину.

На табличке была нанесена надпись “Политический труп в Российской Федерации” и “годы жизни” Путина – 1952-2019.

Очевидцы “надгробия” в подписи к снимку обратили внимание, что выражать разочарование политикой Путина “становится в России традицией”.

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Напомним, ранее другое “надгробие” Путину появилось перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

Фото: Агит Россия