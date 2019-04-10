PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В Питере установили второе “надгробне” Путину за неделю

В Санкт-Петербурге сфотографировали новую табличку в виде “нардгробка” Владимиру Путину.

В Питере установили второе “надгробне” Путину за неделю

В Санкт-Петербурге зафиксирован новый случай появления на улице города “надгробия” президенту России Владимиру Путину.

На табличке была нанесена надпись “Политический труп в Российской Федерации” и “годы жизни” Путина – 1952-2019.

Очевидцы “надгробия” в подписи к снимку обратили внимание, что выражать разочарование политикой Путина “становится в России традицией”.

Читайте: Новый секретный план России: Путин на обложке Time

Напомним, ранее другое “надгробие” Путину появилось перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге.

Фото: Агит Россия

Источник: Медуза

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин расширил список запрещенных товаров из России
В РФ испытали отремонтированный боевой танк стрельбой бревном
G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов
Ани Лорак получила очередную награду в России
Новый секретный план России: Путин на обложке Time
Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации
Проход через Керченский пролив должен быть свободным – ЕС
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка