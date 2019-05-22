PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

382 члена Конгресса США попросят Трампа наказать Россию

Почти 400 членов Конгресса США просят Дональда Трампа усилить санкции против России.

382 члена Конгресса США попросят Трампа наказать Россию

Законодатели в США недовольны действиями России и Ирана в Сирии, из-за чего просят американского президента ужесточить санкции против этих стран.

Соответствующее письмо Дональду Трампу подписали почти 400 членов Конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена палаты представителей из 435). С призывом усилить давление на Россию обратились как демократы, так и республиканцы.

Авторы письма обьясняют, что целью РФ является постоянное военное присутствие в Сирии. Законодатели отмечают, что российская армия уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе.

Читайте: Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

– Россия изменила вектор гражданской войны в Сирии, нанеся ущерб сирийскому народу. Ее войска, авиация и дипломатическое прикрытие обеспечили выживание режима Асада, – говорится в документе.

Напомним, Министерство финансов США расширило санкций против России в рамках закона Магнитского.

Источник: РБК

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США ввели дополнительные санкции против России
Продолжает удивлять – американские аналитики об инаугурации Зеленского
Украина может получить от США $2 млрд на закупку газа
Опрокидывало даже грузовики: в США пронесся разрушительный торнадо
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Трамп планирует отменить лотерею Green Card
ЕС продлит санкции против России еще на полгода
В Конгрессе США утвердили более $ 445 млн помощи для Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка