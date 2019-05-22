Почти 400 членов Конгресса США просят Дональда Трампа усилить санкции против России.

Законодатели в США недовольны действиями России и Ирана в Сирии, из-за чего просят американского президента ужесточить санкции против этих стран.

Соответствующее письмо Дональду Трампу подписали почти 400 членов Конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена палаты представителей из 435). С призывом усилить давление на Россию обратились как демократы, так и республиканцы.

Авторы письма обьясняют, что целью РФ является постоянное военное присутствие в Сирии. Законодатели отмечают, что российская армия уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе.

Читайте: Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

– Россия изменила вектор гражданской войны в Сирии, нанеся ущерб сирийскому народу. Ее войска, авиация и дипломатическое прикрытие обеспечили выживание режима Асада, – говорится в документе.

Напомним, Министерство финансов США расширило санкций против России в рамках закона Магнитского.

Источник: РБК