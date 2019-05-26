На должность премьер-министра Великобритании претендуют уже семь политиков.

Семь британских политиков объявили о намерении занять пост премьер-министра Великобритании и лидера правящей консервативной партии после отставки Терезы Мэй.

Согласно внутрипартийными опросам, основной претендент на место Терезы Мэй – Борис Джонсон.

Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом заявили, что будут бороться за пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии.

Кроме них, на пост премьер претендуют бывший журналист Майкл Гоув и глава британского МИД Джереми Хант.

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Сын эмигрантов из Пакистана Саджид Джавид также будет бороться за кресло лидера, сейчас он является одним из немногих высокопоставленных британских политиков, которого мало интересует Brexit.

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также заявил о вступлении в избирательную гонку и подверг критике планы нынешнего лидера Бориса Джонсона.

Как сообщалось, Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня после того, как ее законопроект о Brexit трижды провалился.