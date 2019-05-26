На посаду прем’єр-міністра Великої Британії претендують уже сім політиків.

Сім британських політиків оголосили про намір зайняти пост прем’єр-міністра Британії та лідера правлячої консервативної партії після відставки Терези Мей.

Згідно з внутрішньопартійними опитуваннями, основний претендент на місце Терези Мей – Борис Джонсон.

Екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб та колишня лідер Палати громад Андреа Лідсом заявили, що будуть боротися за посаду прем’єр-міністра країни та лідера Консервативної партії.

Окрім них, на пост прем’єр претендують колишній журналіст Майкл Гоув та голова британського МЗС Джеремі Хант.

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Син емігрантів з Пакистану Саджид Джавід також боротиметься за крісло лідера, наразі він є одним з небагатьох високопоставлених британських політиків, якого мало цікавить Brexit.

Міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт також заявив про вступ у виборчу гонку та піддав критиці плани нинішнього лідера Бориса Джонсона.

Як повідомлялося, Мей оголосила, що піде у відставку 7 червня після того, як її законопроект про Brexit тричі провалився.