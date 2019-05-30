PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в Венесуэле будут продолжаться – Гуаидо

Уличные протесты в Венесуэле будут продолжаться в ближайшее время.

Хуан Гуайдо

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что уличные протесты в стране еще не завершены.

Об этом он объявил после переговоров в Норвегии с представителями президента Николаса Мадуро касательно завершения конфликта в стране.

Во время встречи сторонам не удалось договориться.

Читайте: В Венесуэле задержали одного из соратников Гуаидо

– Мы хотим выработать план для разрешения конфликта. Соглашения не достигли, так что нам придется остаться на улицах, – сказал Гуаидо.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работает несколько сотен граждан РФ.

Источник: Fox Business Network

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Венесуэле задержали одного из соратников Гуаидо
Погиб весь экипаж: в Венесуэле разбился военный вертолет
Сотни российских агентов контролируют Венесуэлу – США
Столкновения в Венесуэле: двое людей погибли
Противостояние в Венесуэле: силовики наезжают на протестующих бронеавтомобилями
Протесты в Венесуэле: военные давили манифестантов броневиками
Гуайдо поднимает восстание в Венесуэле, начались столкновения
Решительная победа – Хуан Гуаидо поздравил Зеленского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка