Уличные протесты в Венесуэле будут продолжаться в ближайшее время.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что уличные протесты в стране еще не завершены.

Об этом он объявил после переговоров в Норвегии с представителями президента Николаса Мадуро касательно завершения конфликта в стране.

Во время встречи сторонам не удалось договориться.

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– Мы хотим выработать план для разрешения конфликта. Соглашения не достигли, так что нам придется остаться на улицах, – сказал Гуаидо.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в силовых структурах Венесуэлы работает несколько сотен граждан РФ.

Источник: Fox Business Network