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Протести у Венесуелі продовжаться – Гуаїдо

Вуличні протести у Венесуелі продовжаться найближчим часом.

Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо заявив, що вуличні протести в країні іще не завершені.

Про це він оголосив після переговорів у Норвегії з представниками президента Ніколаса Мадуро щодо завершення конфлікту в країні.

Під час зустрічі сторонам не вдалося досмовитися.

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– Ми хочемо розробити план для вирішення конфлікту. Угоди не досягли, так що нам доведеться залишитися на вулицях, – сказав Гуаїдо.

До слова, держсекретар США Майк Помпео заявив, що у силових структурах Венесуели працює кілька сотень громадян РФ.

Джерело: Fox Business Network

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