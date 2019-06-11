Убитый в 2017 году брат главы КНДР Ким Чен Нам был информатором ЦРУ.

Сводный брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам работал на ЦРУ и был его информатором.

Собеседник The Wall Street Journal рассказал, что Ким Чен Нам несколько раз встречался с представителями ЦРУ.

Бывших высокопоставленные чиновники США считают, что он не мог поделиться с разведкой секретами Пхеньяна, потому что давно жил за пределами КНДР и не имел там власти.

Он жил в специальном административном районе Китая Макао и вероятно общался с иностранными спецслужбами, особенно китайскими.

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Ранее экс-чиновники и аналитики не исключали, что Ким Чен Нама могли рассматривать как возможного преемника Ким Чен Ына, но разведслужбы решили, что он не подходит для этого.

Он был депортирован из КНДР и жил в изгнании пока в 2017 году.

Напомним, в феврале 2017 года Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) с помощью отравленных игл.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Twitter