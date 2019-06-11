Убитий в 2017 році брат глави КНДР Кім Чен Нам був інформатором ЦРУ.

Зведений брат Кім Чен Ина Кім Чен Нам працював на ЦРУ і був його інформатором.

Співрозмовник The Wall Street Journal розповів, що Кім Чен Нам кілька разів зустрічався з представниками ЦРУ.

Колишні високопоставлені чиновники США вважають, що він не міг поділитися з розвідкою секретами Пхеньяну, тому що давно жив за межами КНДР і не мав там влади.

Він жив у спеціальному адміністративному районі Китаю Макао і ймовірно спілкувався з іноземними спецслужбами, особливо китайськими.

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Раніше екс-чиновники і аналітики не виключали, що Кім Чен Нама могли розглядати як можливого наступника Кім Чен Ина, але розвідслужби вирішили, що він не підходить для цього.

Він був депортований з КНДР і жив у вигнанні.

Нагадаємо, у лютому 2017 року Кім Чен Нама вбили в аеропорту Куала-Лумпур (Малайзія) за допомогою отруєних голок.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Twitter