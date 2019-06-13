Администрация США рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможное введение санкций против участников Северного потока-2.

Он также раскритиковал Германию, которая позволила строить газопровод.

– Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию, – сказал Трамп.

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Президент США также заявил, что не понимает почему Америка защищает Германию от РФ, но Москва продолжает получать деньги от Берлина.

К слову, в США подготовили законопроект о наложении санкций на суда, которые прокладывают газопровод Северный поток-2.