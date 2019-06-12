Послы ЕС приняли решение о продлении санкций против России за незаконную аннексию Крыма.

В Брюсселе во время заседания Комитета постоянных представителей было принято решение о продлении санкций против России еще на один год.

Соответствующие санкции были введены за незаконную аннексию Крыма Россией.

Одобренное в Брюсселе решение также должен утвердить Совет ЕС.

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Срок действия санкций против России должен быть продлен на саммите ЕС, который состоится 20 июня.

Ограничения против РФ ввели в июне 2014 года и с тех пор их ежегодно продлевали.

К слову, из-за нарушения стандартов нераспространения оружия массового уничтожения США ввели новые санкции против РФ.