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12 государств НАТО и 18 тысяч солдат: в Польше проходят самые масштабные военные учения DRAGON-19

В Польше стартовали самые масштабные военные учения этого года DRAGON-19.

12 государств НАТО и 18 тысяч солдат: в Польше проходят самые масштабные военные учения DRAGON-19

Военные маневры DRAGON-19 в Польше, которые начались 16 июня, продлятся четыре дня. В них участвуют 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО.

Главным участником учений является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии. Ее поддержат военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Также в учениях будут задействованы 2,5 тыс. единиц военной техники.

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Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве.

Основная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

К слову, украинские десантники участвуют в международных учениях Saber guardian-2019 на территории одной из военных баз НАТО в Румынии.

Источник: Польское радио

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