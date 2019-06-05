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Факты / Украина

К бою готовы! Масштабные учения танкистов в зоне ООС

На полигонах в районе ООС продолжаются учения танковых экипажей.

До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

Тренировка украинских танкистов проводятся с учетом анализа дальнейшего развития ситуации на Донбассе.

– На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди, – подчеркивают в штабе ООС.

Командирам танковых экипажей пришлось мгновенно принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.

Читайте: Десантники провели учения с боевой стрельбой в зоне ООС

Однако танкисты не подвели, и доказали свой профессионализм.

Напомним, ранее разведчики морского спецназа в рамках учений отработали ведение ближнего боя.

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