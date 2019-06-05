На полигонах в районе ООС продолжаются учения танковых экипажей.
Тренировка украинских танкистов проводятся с учетом анализа дальнейшего развития ситуации на Донбассе.
– На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди, – подчеркивают в штабе ООС.
Командирам танковых экипажей пришлось мгновенно принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.
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Однако танкисты не подвели, и доказали свой профессионализм.
Напомним, ранее разведчики морского спецназа в рамках учений отработали ведение ближнего боя.
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