Тренировка украинских танкистов проводятся с учетом анализа дальнейшего развития ситуации на Донбассе.

– На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением был применен нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди, – подчеркивают в штабе ООС.