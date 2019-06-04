Украинские десантники участвуют в международных учениях Saber guardian-2019 на территории одной из военных баз НАТО в Румынии.

В международных учениях Saber guardian-2019 на территории военной базы НАТО в Румынии принимают участие 16 стран.

Среди них представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии, США и Украины.

Украину представляет сводная ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Обучение будут проходить более двух недель и в несколько этапов.

Десантников научат планировать будущие действия на следующие этапы маневров, отработке боевых приказов по стандартам НАТО, проведению разведки участков полигона и постановки задач личному составу.

Украинские десантники будут выполнять задания в рамках учений, в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности.





























Saber guardian-2019: украинские десантники участвуют в учениях в Румынии / 7 фотографий

Как сообщалось, ранее разведчики морского спецназа в рамках учений отработали ведение ближнего боя.

Источник: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины