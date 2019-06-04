Украинские десантники участвуют в международных учениях Saber guardian-2019 на территории одной из военных баз НАТО в Румынии.
В международных учениях Saber guardian-2019 на территории военной базы НАТО в Румынии принимают участие 16 стран.
Среди них представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии, США и Украины.
Украину представляет сводная ротно-тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.
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Обучение будут проходить более двух недель и в несколько этапов.
Десантников научат планировать будущие действия на следующие этапы маневров, отработке боевых приказов по стандартам НАТО, проведению разведки участков полигона и постановки задач личному составу.
Украинские десантники будут выполнять задания в рамках учений, в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности.
Как сообщалось, ранее разведчики морского спецназа в рамках учений отработали ведение ближнего боя.
Источник: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины