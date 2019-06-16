У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання цього року DRAGON-19.

Військові маневри DRAGON-19 у Польщі, які почалися 16 червня, триватимуть чотири дні. У них беруть участь 18 тисяч солдатів із 12 держав НАТО.

Головним учасником навчань є 11-я Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії. Її підтримають військові підрозділи з США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.

Також у навчаннях задіяні 2,5 тис. одиниць військової техніки.

Читайте: До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

Маневри проходять на суші, на морі, у повітрі і кіберпросторі.

Основна мета – перевірити сумісність польських частин з союзницькими військами, які дислокуються у Польщі у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

До речі, українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber guardian-2019 на території однієї з військових баз НАТО в Румунії.