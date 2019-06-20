Лидеры ЕС продлили запрет европейским компаниям инвестировать в Крым до 23 июня 2020 года.

Представители стран Европейского Союза продлили крымские санкции до 23 июня 2020 года. Европейские компании не имеют права инвестировать в оккупированный Россией Крым и импортировать товары из полуострова.

Это значит, что европейцы и зарегистрированы в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать местные компании или поставлять услуги.

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Запрещается предоставлять туристические услуги, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям.

Напомним, в Еврокомиссии предложили еще на год продлить санкции против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.