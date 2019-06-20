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Факты / Мир

ЕС продлил крымские санкции против РФ на год

Лидеры ЕС продлили запрет европейским компаниям инвестировать в Крым до 23 июня 2020 года.

ЕС продлил крымские санкции против РФ на год

Представители стран Европейского Союза продлили крымские санкции до 23 июня 2020 года. Европейские компании не имеют права инвестировать в оккупированный Россией Крым и импортировать товары из полуострова.

Это значит, что европейцы и зарегистрированы в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать местные компании или поставлять услуги.

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Запрещается предоставлять туристические услуги, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, кроме чрезвычайных ситуаций.

Также запрещается осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям.

Напомним, в Еврокомиссии предложили еще на год продлить санкции против РФ в связи с незаконной аннексией Крыма.

Источник: Евросоюз

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