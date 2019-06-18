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Факты / Украина / Политика

Встреча Зеленского и Меркель: санкции останутся, пока РФ не вернет Крым

Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель обсудил вопросы санкций против России и восстановление Нормандского формата в рамках Минского процесса.

Встреча Зеленского и Меркель: санкции останутся, пока РФ не вернет Крым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Одним из вопросов для обсуждения было продолжение санкций против России.

Владимир Зеленский призвал всех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ, побывать на Донбассе и в Крыму.

Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь, – сказал президент.

Он также отметил, что во время встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества. Ведь Германия является приоритетным рынком и одним из ключевых инвесторов для Украины.

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В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель поддержала возобновление Нормандского формата в рамках Минского процесса.

Она также выразила уверенность в том, что санкции против России будут сохранены, пока Крым не вернут Украине.

Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, – сказала канцлер.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Меркель.

Фото: Администрация Президента

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