Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель обсудил вопросы санкций против России и восстановление Нормандского формата в рамках Минского процесса.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Одним из вопросов для обсуждения было продолжение санкций против России.
Владимир Зеленский призвал всех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ, побывать на Донбассе и в Крыму.
Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь, – сказал президент.
Он также отметил, что во время встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества. Ведь Германия является приоритетным рынком и одним из ключевых инвесторов для Украины.
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В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель поддержала возобновление Нормандского формата в рамках Минского процесса.
Она также выразила уверенность в том, что санкции против России будут сохранены, пока Крым не вернут Украине.
Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину, – сказала канцлер.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Меркель.