Дональд Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник. Однако, за 10 минут до удара он передумал и отменил свой приказ.

Объяснив тем, что изменил свой приказ, потому что было бы слишком много жертв.

– Мы были в полной боевой готовности прошлой ночью, чтобы нанести удар по трем разным местам. И тогда я спросил: сколько погибших. Генерал ответил: 150 человек, сэр. За 10 минут до удара я все остановил. Это было бы не пропорционален ответ на уничтожение дрона без пилота, – пояснил Трамп.

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Он добавил, что не спешит наносить удар, потому что уверен, что американские войска готовы к бою, как никто на свете.

– Иран никогда не сможет нацелить ядерное оружие ни против США, ни против мира, – подчеркнул президент США.

Напомним, 20 июня Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбивания беспилотника.

Источник: Дональд Трамп