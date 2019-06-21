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Факты / Мир

Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет

Дональд Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет.

Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник. Однако, за 10 минут до удара он передумал и отменил свой приказ.

Объяснив тем, что изменил свой приказ, потому что было бы слишком много жертв.

– Мы были в полной боевой готовности прошлой ночью, чтобы нанести удар по трем разным местам. И тогда я спросил: сколько погибших.

Генерал ответил: 150 человек, сэр. За 10 минут до удара я все остановил. Это было бы не пропорционален ответ на уничтожение дрона без пилота, – пояснил Трамп.

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Он добавил, что не спешит наносить удар, потому что уверен, что американские войска готовы к бою, как никто на свете.

– Иран никогда не сможет нацелить ядерное оружие ни против США, ни против мира, – подчеркнул президент США.

Напомним, 20 июня Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник на юге страны. США позже подтвердили сбивания беспилотника.

Источник: Дональд Трамп 

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