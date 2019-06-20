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Факты / Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с боеприпасами

В США сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества.

В США сошел с рельсов поезд с боеприпасами

В американском штате Невада около города Уэллс сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества.

С рельсов сошли 14 вагонов. В службе общественной безопасности округа Элко отметили, что в задних вагонах перевозили боеприпасы, ручные гранаты, бомбы и нитрат натрия.

Читайте: На Тернопольщине сошел с рельсов вагон поезда с пассажирами

Однако в Федеральной администрации железных дорог США отметили, что в одном из сошедших с рельсов вагонов не было взрывчатки.

Ранее Факты ICTV писали, что в провинции Комо (Италия) столкнулись два поезда.

Фото: Dreamstime

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