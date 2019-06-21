Европейский союз продлил секторальные экономические санкции против России до января 2020 года.
Лидеры стран-членов ЕС согласовали продление секторальных санкций против России еще на полгода, до января 2020 года.
Кроме того, вывод JIT также подтвердил ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины.
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Пресс-секретарь главы Европейского Совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что решение о продлении санкций было принято из-за невыполнения Минских соглашений.
Он также отметил, что за соответствующее решение лидеры проголосовали единогласно. Оно вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.
Напомним, ранее ЕС продлил крымские санкции против РФ на год.
Источник: Николай Точицкий