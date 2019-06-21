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Факты / Мир

ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода

Европейский союз продлил секторальные экономические санкции против России до января 2020 года.

ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода

Лидеры стран-членов ЕС согласовали продление секторальных санкций против России еще на полгода, до января 2020 года.

Кроме того, вывод JIT также подтвердил ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины.

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Пресс-секретарь главы Европейского Совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что решение о продлении санкций было принято из-за невыполнения Минских соглашений.

Он также отметил, что за соответствующее решение лидеры проголосовали единогласно. Оно вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее ЕС продлил крымские санкции против РФ на год.

Источник: Николай Точицкий

Фото: Dreamstime

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