Газ, водометы, акустические пушки и резиновые пули. Многотысячная толпа против полиции под стенами парламента Грузии. На место взимают спецназ и бронетехнику, начинается кровавая бойня. Очевидцы утверждают: полиция открыла огонь без предупреждения. Это прямое нарушение конвенции ООН.

Двум активистам и журналистке после попадания пуль пришлось удалять глаза, один человек до сих пор в коме. Более сотни раненых доставлены в больницу. 240 пострадавших, среди которых 80 полицейских и 31 журналист.

Стреляли, очевидно, без разбора, а иногда даже намеренно.

На одном из видео видно, как полицейский целится прямо в оператора, но его вовремя останавливает коллега. Зато у полицейских силой вырывали щиты и шлемы, которые затем слаживали как трофеи.

Протест вспыхнул после скандала в грузинском парламенте с участием российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия. Председатель ассамблеи и депутат Госдумы коммунист Сергей Гаврилов уселся в кресло спикера и обратился к присутствующим как хозяин на русском языке.

Более того, Гаврилов поддержал агрессию Кремля в Абхазии и Южной Осетии. И якобы участвовал в войне России против Грузии в 2008 году. Правда сам он это опровергает. Только Гаврилов начинает говорить – посол Украины в Грузии Игорь Долгов демонстративно оставляет зал, а разъяренные грузинские оппозиционеры наоборот врываются внутрь.

Гаврилова со скандалом выгоняют из президиума. В окружении охраны россияне покидают зал. И устраивают схватку с руководителем делегации Украины Виктором Еленским. Когда он обвинил Россию в использовании православия для оккупации части Грузии и Украины, началась потасовка.

В тот же вечер российская делегация спешно вылетает из Тбилиси. Правящая партия Грузинская мечта пытается все объяснить ошибкой протокола. Сам Гаврилов говорит, что кресло спикера ему предложили занять представители Грузии. Но скандал уже не остановить.

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Как в оппозиции, так и во власти не исключают, что это была спланированная провокация, чтобы расшатать ситуацию в Грузии. В этом убежден и участник войны в Абхазии, который сейчас воюет за Украину на Донбассе Мамука Мамулашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь и срочно вернулась в Тбилиси. И обвинила в противостоянии Москву.

– Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, – заявила Саломе Зурабишвили.

Но не попытка ли это правящей партии сыграть на протестных настроениях? Именно с такими антироссийскими и антипутинскими лозунгами вышли на площадь под парламент митингующие.

В России события в Тбилиси ожидаемо назвали проявлениями русофобии. Путин своим указом запретил с 8 июля летать в Грузию российским авиакомпаниям. А турфирмам было рекомендовано не продавать путевки в кавказскую страну. В субботу в Тбилиси во время интервью с владельцами турфирмы активисты напали на российских журналистов пропагандистского телеканала, выкрикивая националистические лозунги.

На следующий после кровавых событий день в отставку ушел спикер грузинского парламента Кобахидзе. Но протестующих это не остановило. Они снова собрались под парламентом под слоганом вижу все и одним глазом – чтобы напомнить о тех, кто потерял глаза во время предыдущей акции.

Митингующие требуют отставки министра внутренних дел, председателя Службы безопасности и проведения досрочных выборов. И пока их требования не выполнят – расходиться не собираются. И все же, перерастут ли протесты в новую грузинскую революцию и насколько вероятно повторение в Тбилиси армянского сценария – ни один эксперт не может дать точного ответа.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что кинотеатры Грузии отказались показывать фильмы на русском языке.