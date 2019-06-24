Газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Багатотисячний натовп проти поліції під стінами парламенту Грузії. На місце стягують спецназ та бронетехніку, починається кривава бійня. Очевидці переконують: поліція відкрила вогонь без попередження. Це пряме порушення конвенції ООН.

Двом активістам та журналістці після потрапляння куль довелося видаляти очі, одна людина досі у комі. Понад сотню поранених доставлено у лікарні. 240 постраждалих, серед яких 80 поліцейських та 31 журналіст.

Стріляли, вочевидь, без розбору, а інколи навіть навмисно.

На одному з відео видно, як поліцейський цілить прямо в оператора, але його вчасно зупиняє колега. Натомість у поліцейських силоміць виривали щити та шоломи, які потім складали як трофеї.

Протест спалахнув після скандалу у грузинському парламенті за участі російської делегації Міжпарламентської асамблеї православ’я. Голова асамблеї та депутат Держдуми комуніст Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера і звернувся до присутніх як господар російською мовою.

Більше того, Гаврилов підтримав агресію Кремля в Абхазії та Південній Осетії. І начебто брав участь у війні Росії проти Грузії у 2008 році. Щоправда сам він це спростовує. Щойно Гаврилов починає говорити – посол України у Грузії Ігор Долгов демонстративно лишає залу, а розлючені грузинські опозиціонери навпаки вриваються всередину.

Гаврилова зі скандалом виганяють із президії. В оточенні охорони росіяни залишають залу. Та влаштовують сутичку із керівником делегації України Віктором Єленським. Коли він звинуватив Росію у використанні православ’я для окупації частини Грузії та України, почалася штовханина.

Того ж вечора російська делегація спішно вилітає з Тбілісі. Провладна партія Грузинська мрія намагається все пояснити помилкою протоколу. Сам Гаврилов каже, що крісло спікера йому запропонували зайняти представники Грузії. Але скандал вже не зупинити.

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Як в опозиції, так і у владі не виключають, що це була спланована провокація, щоб розхитати ситуацію у Грузії. У цьому переконаний і учасник війни в Абхазії, який нині воює за Україну на Донбасі Мамука Мамулашвілі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Білорусі і терміново повернулася у Тбілісі. І звинуватила у протистоянні Москву.

– Росія – наш ворог і окупант. Керована нею п’ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія. Розкол країни і суспільства та внутрішнє протистояння нікому не йдуть на руку, крім Росії, – зазначила Саломе Зурабішвілі.

Але чи не спроба це владної партії зіграти на протестних настроях? Саме з такими антиросійськими та антипутінськими гаслами вийшли на площу під парламент мітингарі.

У Росії події у Тбілісі очікувано назвали проявами русофобії. Путін своїм наказом заборонив з 8 липня літати до Грузії російським авіакомпаніям. А турфірмам було рекомендовано не продавати путівки до кавказької країни. У суботу в Тбілісі під час інтерв’ю з власниками турфірми активісти напали на російських журналістів пропагандистського телеканалу, викрикуючи націоналістичні лозунги.

Наступного після кривавих подій дня у відставку пішов спікер грузинського парламенту Кобахідзе. Але протестувальників це не зупинило. Вони знову зібралися під парламентом під слоганом бачу все і одним оком – аби нагадати про тих, хто втратив очі під час попередньої акції.

Мітингарі вимагають відставки міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки і проведення дочасних виборів. І поки їх вимоги не виконають – розходитись не збираються. І все-ж, чи переростуть протести у нову грузинську революцію та наскільки ймовірне повторення у Тбілісі вірменського сценарію – жоден експерт не може дати достеменної відповіді.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що кінотеатри Грузії відмовилися показувати фільми російською мовою.