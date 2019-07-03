Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Россия приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Как известно, Договор в 1987 году подписали глава СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.
В прошлом году США заявили, что Россия нарушает Договор о РСМД и дали Москве 60 дней для его выполнения.
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Россия продолжила отрицать обвинения США и 1 февраля 2018 года американский лидер Дональд Трамп заявил о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Фото: mil.ru
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