НАТО собирается укрепить оборону, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может укрепить оборону против российских ракетных систем, если РФ не вернется к выполнению ДРСМД до августа.

По его словам, ракеты России SSC-8 представляют угрозу безопасности, на которую НАТО намерена отвечать, если РФ не вернется к выполнению ракетного договора. Министры уже дали свое согласие на это.

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Среди потенциальных мер называли укрепление воздушной и противоракетной обороны, проведение учений, разведку и наблюдение, безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.

– Министры подтвердили сегодня, что мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений, – подытожил генсек НАТО.

Напомним, Госдума РФ приняла закон, который приостанавливает действие ракетного договора с США.