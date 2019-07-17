Президент России подписал указ, которым упростил получение гражданства РФ всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из “ЛДНР”.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ.

Согласно ему, с предыдущего указа уберут слова о некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

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Таким образом действие указа распространяется на лиц, которые были зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписалуказ об упрощенном получении российского гражданства для отдельных категорий украинцев.