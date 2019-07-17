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Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донбасу – указ

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства РФ всім українцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Росії, а не лише з “ЛДНР”.

Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донбасу – указ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає  можливість жителям Донбасу отримання  громадянства Росії у спрощеному порядку. Відповідний документ опублікований на сайті правової інформації РФ.

Згідно з ним, з попереднього указу приберуть слова про окремі райони Донецької та Луганської областей.

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Таким чином дія указу розповсюджується на осіб, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.

Нагадаємо, 1 травня президент Росії Володимир Путін підписавуказ про спрощене отримання російського громадянства для окремих категорій українців.

Фото: Dreamstime

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