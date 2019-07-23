Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании, он бывший мэр и эксминистр иностранных дел.

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Официально он вступит в должность 24 июля. Джонсон получил 66% голосов консерваторов.

На эту должность также претендовал действующий глава МИД Джереми Хант.

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Борис Джонсон заявил, что в случае избрания на пост главы правительства не хочет платить ЕС отступные за выход Британии из Евросоюза, пока не добьется приемлемых условий выхода.

До сих пор должность занимала Тереза Мэй.

Напомним, Тереза Мэй расплакалась после объявления об отставке с поста премьер-министра Великобритании у своей резиденции на Даунинг-стрит.