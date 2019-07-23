Борис Джонсон стане новим прем’єр-міністром Великої Британії, він колишній мер і ексміністр закордонних справ.

Головою британської Консервативної партії очікувано обраний екс-глава МЗС і колишній мер Лондона Борис Джонсон.

Офіційно він обійме посаду 24 липня. Джонсон отримав 66% голосів консерваторів.

На цю посаду претендував чинний глава МЗС Джеремі Хант.

Читайте: Мей пішла з посади лідера Консервативної партії

Борис Джонсон заявив, що в разі обрання на пост глави уряду не хоче платити ЄС відступні за вихід Британії з Євросоюзу, поки не доб’ється прийнятних умов виходу.

Досі посаду обіймала Тереза Мей.

Хто такий Борис Джонсон

Нагадаємо, Тереза Мей розплакалася після оголошення про відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії біля своєї резиденції на Даунінг-стріт.