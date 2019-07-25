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Факты / Мир

В США на федеральном уровне восстановили смертную казнь

В США на федеральном уровне решили восстановить смертную казнь как высшую меру наказания для заключенных.

В США на федеральном уровне восстановили смертную казнь

Власти США на федеральном уровне возобновили смертную казнь для преступников, совершивших самые страшные преступления.

Генеральный прокурор США Уильям Бар приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни для пяти заключенных-смертников.

Всех пятерых заключенных, которых приговорили к смертной казни, признали виновными в убийстве детей и пожилых людей.

Читайте: Смертная казнь в Украине и мире: “За” и “Против”

Осужденных казнят в период с декабря 2019 по январь 2020 года.  Это будут делать с помощью инъекции пентобарбитала – психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.

Смертную казнь нужно возобновить?

Результаты

К слову, смертная казнь в США на федеральном уровне не применялась с 2003 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, возможна ли смертная казнь в Украине.

Источник: Министерство юстиции США

Фото: Dreamstime

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