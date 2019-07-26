PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Из-за авиаударов в Сирии погибли более 100 мирных жителей

Авиаудары в Сирии, которые наблюдались последние 10 дней, привели к гибели 103 мирных граждан страны.

Сирія

За последние 10 дней правительство президента Сирии Башара Асада и его союзники нанесли несколько авиаударов, в результате которых были разрушены больницы, школы и рынки и погибли 103 мирных жителя.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что под бомбардировки попали гражданские объекты.

Она считает, что указанные жертвы и разрушения могли быть не случайны.

Читайте: Сирия наступает: почему РФ выгодно не нападать

По информации ООН, с начала наступательных действий войск Сирии в провинциях Идлиб и Хама были опустошены многие города и деревни, а около 400 тыс. человек стали беженцами.

К слову, населенные пункты на западе Сирии вновь обстреляли войска Башара Асада.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Освобождение заложников: Денисова обратилась к представителю ООН
ООН призвала Украину и РФ воздержаться от эскалации в Черном море
Россия не имеет права указывать, на каком языке нам говорить – Ельченко ответил РФ в ООН
В Мали автомобиль ООН с миротворцами подорвался на мине
Ельченко разгромил Россию в ООН: Украина напомнила миру об агрессоре
Природные катастрофы усилятся. ООН советует изменить стандарты строительства жилья
Освобождение украинских моряков: РФ отказалась выполнять решение суда ООН
Население Украины к 2050 году уменьшится до 35 млн – прогноз ООН
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка