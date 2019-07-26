Авиаудары в Сирии, которые наблюдались последние 10 дней, привели к гибели 103 мирных граждан страны.

За последние 10 дней правительство президента Сирии Башара Асада и его союзники нанесли несколько авиаударов, в результате которых были разрушены больницы, школы и рынки и погибли 103 мирных жителя.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что под бомбардировки попали гражданские объекты.

Она считает, что указанные жертвы и разрушения могли быть не случайны.

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По информации ООН, с начала наступательных действий войск Сирии в провинциях Идлиб и Хама были опустошены многие города и деревни, а около 400 тыс. человек стали беженцами.

К слову, населенные пункты на западе Сирии вновь обстреляли войска Башара Асада.