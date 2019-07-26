Авіаудари e Сирії, які спостерігалися останні 10 днів, призвели до загибелі 103 мирних громадян країни.

За останні 10 днів уряд президента Сирії Башара Асада та його союзники завдали кілька авіаударів, в результаті яких були зруйновані лікарні, школи і ринки та загинули 103 мирних жителя.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що під бомбардування потрапили цивільні об’єкти.

Вона вважає, що зазначені жертви і руйнування могли бути не випадкові.

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За інформацією ООН, з початку наступальних дій військ Сирії в провінціях Ідліб і Хама було спустошено багато міст і сіл, а близько 400 тис. осіб стали біженцями.

До слова, населені пункти на заході Сирії знову обстріляли війська Башара Асада.