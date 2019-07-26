PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Через авіаудари у Сирії загинули більше 100 мирних жителів

Авіаудари e Сирії, які спостерігалися останні 10 днів, призвели до загибелі 103 мирних громадян країни.

Сирія

За останні 10 днів уряд президента Сирії Башара Асада та його союзники завдали кілька авіаударів, в результаті яких були зруйновані лікарні, школи і ринки та загинули 103 мирних жителя.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що під бомбардування потрапили цивільні об’єкти.

Вона вважає, що зазначені жертви і руйнування могли бути не випадкові.

Читайте: Сирія наступає: чому РФ вигідно не нападати

За інформацією ООН, з початку наступальних дій військ Сирії в провінціях Ідліб і Хама було спустошено багато міст і сіл, а близько 400 тис. осіб стали біженцями.

До слова, населені пункти на заході Сирії знову обстріляли війська Башара Асада.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН
ООН закликала Україну та РФ утриматися від ескалації у Чорному морі
Росія не має права вказувати, якою мовою нам говорити – Єльченко відповів РФ в ООН
У Малі автомобіль ООН з миротворцями підірвався на міні
Єльченко вщент розтрощив Росію в ООН: Україна нагадала світу про агресора
Природні катастрофи посиляться. ООН радить змінити стандарти побудови житла
Звільнення українських моряків: РФ відмовилася виконувати рішення суду ООН
Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка