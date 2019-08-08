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Факты / Мир

Спецназ пошел на повторный штурм дома Атамбаева

В Киргизии начался новый штурм дома третьего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Штурм будинку Алмазбека Атамбаєва

В селе Кой-Таш (Киргизия) бойцы спецназа возобновили штурм резиденции третьего президента страны Алмазбека Атамбаева.

– Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты, – говорится в сообщении штаба Атамбаева.

В доме третьего президента Киргизии находятся его сторонники, которые пытаются оказать сопротивление спецподразделениям.

Читайте: Штурм дома Атамбаева в Кыргыстане: жертвы, заложники и митинги

По информации Минздрава страны, при попытках штурма дома Атамбаева пострадали 79 человек.

Киргизские СМИ сообщают, что в доме третьего президента страны начался пожар.

Сотрудники силовых органов пытаются не пропускать никого в село Кой-Таш.

В связи со сложившейся ситуацией парламент Киргизии предложил ввести чрезвычайное положение.

К слову, во время протестов в Москве 3 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих.

Источник: ТАСС

Фото: Getty Images

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