В Киргизии начался новый штурм дома третьего президента страны Алмазбека Атамбаева.

В селе Кой-Таш (Киргизия) бойцы спецназа возобновили штурм резиденции третьего президента страны Алмазбека Атамбаева.

– Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты, – говорится в сообщении штаба Атамбаева.

В доме третьего президента Киргизии находятся его сторонники, которые пытаются оказать сопротивление спецподразделениям.

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По информации Минздрава страны, при попытках штурма дома Атамбаева пострадали 79 человек.

Киргизские СМИ сообщают, что в доме третьего президента страны начался пожар.

Сотрудники силовых органов пытаются не пропускать никого в село Кой-Таш.

В связи со сложившейся ситуацией парламент Киргизии предложил ввести чрезвычайное положение.

К слову, во время протестов в Москве 3 августа сотрудники ОМОН разгоняли митингующих.