7 августа в Киргизии силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции под Бишкеком. Как это было.

7 августа в Киргизии началась спеоперация по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Штурм его дома, в результате которого пострадали десятки людей, провалился. Бывший глава государства остался на свободе и анонсировал митинги.

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Что случилось

7 августа в Киргизии началась операция по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, которого в июне лишили неприкосновенности, а в июле – статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупционным схемам, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других нарушениях закона.

Два штурма резиденции Атамбаева

7 августа около 20.00 по местному времени силовики начали штурм резиденции Атамбаева, которая находится в селе Кой-Таш, расположенном в 23 км от столицы Кыргызстана Бишкека.

Отбивать бывшего президента пришли около 400 его сторонников. Люди срубили деревья и разложили их перед воротами, чтобы помешать проезду машин силовиков. Началась перестрелка, взрывы, в ход шли также камни и палки.

Штурма резиденции Атамбаева было два – оба они провалились. Во время противостояния в заложники в доме экс-президента попали четверо спецназовцев. Атамбаев заявил, что их отпустят.

Сторонники «северянина» Атамбаева захватили вчера несколько спецназовцев «южанина» Жээнбекова. Вечное противостояние Севера и Юга в Киргизии в любой момент может перерасти в гражданскую войну. pic.twitter.com/UWV5ViRhqJ — Roustem Adagamov (@adagamov) August 8, 2019

В итоге спецназовцы были вынуждены отступить от села. Глава Киргизии заявил, что Атамбаев “грубо нарушил Конституцию и законы страны, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению законных следственных мероприятий”.

Пострадавшие во время штурма резиденции Атамбаева

В ходе спецоперации пострадали как минимум 43 человека, часть из которых сотрудники правоохранительных органов. Среди пострадавших также журналист и депутат национального парламента.

Один спецназовец, получивший ранение при штурме, скончался.

В результате столкновения серьезную травму головы получил глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Сейчас он в коме, ему проводят вторую операцию.

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Атамбаева не взяли

После этих событий Алмазбек Атамбаев, который остался на свободе, выступил с обращением к своим сторонникам.

Экс-президент призвал силовиков “одуматься не идти против своего народа”.

Также Атамбаев анонсировал два митинга – у здания Медиа Форума в Бишкеке, а затем возле Белого дома.

Обращение к народу от экс-президента Атамбаева. «Власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана — это свободные люди, для которых честь дороже жизни». pic.twitter.com/0HBEcXmj3z — Рамиль Харисов (@RRHarisov) August 8, 2019

Источник: ТАСС, РИА Новости

Фото: OstAsiaGandemi