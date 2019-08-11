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Факты / Мир

Падали обломки двигателя: в Риме аварийно сел самолет

В Италии фрагменты самолета авиакомпании Norwegian, который осуществил аварийную посадку в аэропорту Рима, упали на крыши и машины в городе Фьюмичино.

Падали обломки двигателя: в Риме аварийно сел самолет

Фрагменты самолета компании Norwegian упали на крыши домов и несколько автомобилей в Фьюмичино во время аварийной посадки лайнера.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту направлялся в Лос-Анджелес, но был вынужден вернуться на римское аэропорт сразу после взлета с аэродрома имени Леонардо да Винчи.

Возникли проблемы с двигателем.

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Отдельные обломки, которые люди обнаружили на земле, были длиной в 5 см.

Напомним, украинский самолет компании Bravo Airways по техническим причинам совершил вынужденную посадку в Одессе.

Источник: La Repubblica

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