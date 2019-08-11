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Падали уламки двигуна: у Римі аварійно сів літак

В Італії фрагменти літака авіакомпанії Norwegian, що здійснив аварійну посадку на летовищі Рима, впали на дахи та автівки у містечку Ф’юмічіно.

Падали уламки двигуна: у Римі аварійно сів літак

Фрагменти літака компанії Norwegian впали на дахи будинків та кілька автівок у Ф’юмічіно під час аварійної посадки лайнера.

Boeing 787 з 298 пасажирами на борту прямував до Лос-Анджелеса, але був змушений повернутися на римське летовище одразу після зльоту з летовища імені Леонардо да Вінчі.

Виникли проблеми з двигуном.

Читайте: У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані

Окремі уламки, що люди виявили на землі, були довжиною у 5 см.

Нагадаємо, український літак компанії Bravo Airways здійснив вимушену посадку в Одесі через технічні причини.

Джерело: La Repubblica

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