Макрон считает правильным, говорить о возвращении РФ в G8 только после решения украинской проблемы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

– Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого – выработка решения по Украине, – сказал он.

Этот комментарий прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили, что не видят возможности вернуть Россию в G8 без улучшения ситуации вокруг Украины.

Президент США не впервые заговорил о возвращении России в Большую восьмерку. Подобное заявление он делал в 2018 году перед саммитом G7.