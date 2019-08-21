Макрон вважає правильним, говорити про повернення РФ в G8 тільки після рішення української проблеми.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росії потрібно буде дати можливість повернутися в G8 після рішення українського кризи.

– Доречно говорити про те, щоб в результаті Росія змогла повернутися в G8. Попередня умова для цього – вироблення рішення по Україні, – сказав він.

Цей коментар пролунав після того, як президент США Дональд Трамп кілька разів за останні дні висловився за те, щоб розглянути ідею повернення РФ в G8.

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Канцлер ФРН Ангела Меркель і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, зі свого боку, заявили, що не бачать можливості повернути Росію в G8 без поліпшення ситуації навколо України.

Президент США не вперше заговорив про повернення Росії до Великої вісімки. Подібну заяву він робив у 2018 році перед самітом G7.