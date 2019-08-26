Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит Большой семерки на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Doral в Майами.

Перед пресс-конференцией с канцлером Германии Ангелой Маркель во время встречи лидеров G7 во французском Биаррице Трамп предложил провести следующий саммит в его гольф-клубе.

Трам подчеркнул, что это будет удобно для участников, так как гольф-курорт находится в трех минутах полета на вертолете от международного аэропорта в Майами.

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– Мы не нашли ничего, что могло бы даже приблизиться к конкуренции с Trump Doral, — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главу России Владимира Путина возможно пригласят на следующую встречу Большой семерки в качестве гостя.