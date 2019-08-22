Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в Большую восьмерку возможно после прекращения боевых действий на Донбассе и возвращения оккупированного Крыма.

Владимир Зеленский отметил, что с марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось.

Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны. Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии, – отметил Владимир Зеленский.

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Кроме того, президент поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8.