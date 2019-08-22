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Факты / Украина / Политика

Возвращение России в G8 – Зеленский назвал условия

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в Большую восьмерку возможно после прекращения боевых действий на Донбассе и возвращения оккупированного Крыма.

Возвращение России в G8 – Зеленский назвал условия

Владимир Зеленский отметил, что с марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось.

Украинский Крым оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны.

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии, – отметил Владимир Зеленский.

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Кроме того, президент поблагодарил страны, которые поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8.

Фото: Офис Президента

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