Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет. Что известно о герое революции и одном из самых одиозных диктаторов мира – в материале Фактов ICTV.

Робер Мугабе родился 21 февраля 1924 года. Тогда Зимбабве еще называлась Родезией.

К власти политик пришел демократическим путем, но впоследствии стал диктатором.

В 1964 году его бросили в тюрьму за критику властей Родезии. Там он пробыл более 10 лет.

После окончания войны в Южной Родезии партия Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ) победила на свободных выборах, набрав 63%голосов. Было сформировано правительство во главе с Робертом Мугабе. И 18 апреля 1980 года Зимбабве провозгласили независимым государством.

В 1987 году пост премьер-министра упразднили и Мугабе стал президентом. Эту должность он непрерывно занимал на протяжении последующих 30 лет.

В первые годы правления он много сделал для населения страны, но в 2000-х Мугабе начал проводить спорную земельную реформу, получившую название черный передел, в рамках которой у белых фермеров отбирали земли. Это привело к кризису – продукты исчезли из магазинов, началась одна из крупнейших в мире инфляций.

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В 2005 году Мугабе объявил кампанию по ликвидации трущоб. За два года без крыши над головой остались 2,5 млн человек.

В 2007 году в Зимбабве началась гиперинфляция, и через года власти прекратили печать собственной валюты. Вместо нее используют иностранную.

Последние годы правления Мугабе характеризовались высоким уровнем коррупции и нарушениями прав человека. Он не хотел отдавать власть и обещал до 100 лет управлять зимбабвийцами.

Нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был заместителем Мугабе. Он пришел к власти в 2017 году после военного переворота.

Напомним, экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет.