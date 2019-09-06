Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років. Що відомо про героя революції та одного з найбільш одіозних диктаторів світу – в матеріалі Фактів ICTV.

Робер Мугабе народився 21 лютого 1924 року. Тоді Зімбабве ще називалася Родезією.

До влади політик прийшов демократичним шляхом, але згодом став диктатором.

У 1964 році його кинули до в’язниці за критику влади Родезії. Там він пробув понад 10 років.

Після закінчення війни у Південній Родезії партія Африканський національний союз Зімбабве (ЗАНУ) перемогла на вільних виборах, набравши 63% голосів. Було сформовано уряд на чолі з Робертом Мугабе. І 18 квітня 1980 року Зімбабве проголосили незалежною державою.

У 1987 році пост прем’єр-міністра скасували і Мугабе став президентом. Цю посаду він безперервно займав протягом наступних 30 років.

У перші роки правління він багато зробив для населення країни, але у 2000-х Мугабе почав проводити спірну земельну реформу, що отримала назву чорний переділ, в рамках якої у білих фермерів відбирали землі. Це призвело до кризи – продукти зникли з магазинів, почалася одна з найбільших в світі інфляцій.

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У 2005 році Мугабе оголосив кампанію з ліквідації нетрів. За два роки без даху над головою залишилися 2,5 млн людей.

У 2007 році в Зімбабве почалася гіперінфляція, і через роки влада припинила друк власної валюти. Замість неї використовують іноземну.

Останні роки правління Мугабе характеризувалися високим рівнем корупції та порушеннями прав людини. Він не хотів віддавати владу і обіцяв до 100 років керувати зімбабвійцями.

Нинішній президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва був заступником Мугабе. Він прийшов до влади в 2017 році після військового перевороту.

Нагадаємо, екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.