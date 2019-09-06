Ученые из Новой Зеландии выдвинули предположение, что легендарная существо, известное как Несси, было не рептилией, а гигантской рыбой.

Исследователи решили составить каталог флоры и фауны озера Лох-Несс. Они взяли 250 проб воды в разных частях озера. Далее эксперты изучили состав ДНК, образцы которой нашли в водоеме.

Ученые никаких крупных животных в озере не нашли и до начала исследований, скорее всего, их там не было. По словам исследователей, “чудовищем” мог быть огромный угорь.

– В воде очень много ДНК угря. В Лох-Несс водится много этой рыбы, мы нашли ДНК в образцах из всех частей озера, – предполагает исследователь.

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Ученые предполагают, что количество генетического материала указывает на то, что в этом водоеме водятся угри очень больших размеров.

Напомним, в США турист сфотографировал существо, похожее на Лох-несское чудовище.