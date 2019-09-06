Вчені з Нової Зеландії висунули припущення, що легендарна істота, що відома як Нессі, була не рептилією, а гігантською рибою.

Дослідники вирішили скласти каталог флори і фауни озера Лох-Несс. Вони взяли 250 проб води в різних частинах озера. Далі експерти вивчили склад ДНК, зразки якої знайшли у водоймі.

Вчені жодних великих тварин в озері не знайшли й до початку досліджень, швидше за все, їх там не було. За словами дослідників, “чудовиськом” міг бути величезний вугор.

– У воді дуже багато ДНК вугра. У Лох-Несс водиться багато цієї риби, ми знайшли ДНК в зразках з усіх частин озера, – припускає дослідник.

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Вчені припускають, що кількість генетичного матеріалу вказує на те, що у цій водоймі водяться вугри дуже великих розмірів.

Нагадаємо, у США турист сфотографував істоту, схожу на Лох-Неське чудовисько.