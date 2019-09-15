Международный день демократии отмечают ежегодно 15 сентября. Как работает демократия и в чем успех стран, живущих с таким политическим устроем, расскажут Факты ICTV.
Международный день демократии провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.
Резолюция предлагает государствам-членам ООН, правительственным и неправительственным организациям, частным лицам отмечать этот день для повышения информированности общественности.
Что такое демократия
Демократия – это форма организации и осуществления политической власти народа, основанная на равноправном участии граждан в формировании органов государства и контроле их деятельности.
Сущность демократии состоит в праве народа формировать органы государственной власти, а через них – непосредственно управлять своими делами.
Признаки демократии
Характерной особенностью демократии считают то, что носителем и источником власти является народ.
Кроме того, он наделен реальной возможностью менять состав представительских органов.
Читайте: Киев поднялся в рейтинге самых комфортных городов для жизни
Демократия признает политическую свободу и равноправие граждан, а также направлена на реализацию их прав и свобод.
Вместе с тем, демократическое общество предполагает взаимную юридическую ответственность государства и гражданина, а также правозаконность.
Принципы демократии:
- политическая свобода
- равноправность граждан и их объединений
- разделение властей
- выборность
- принятие решения по большинству голосов при соблюдении прав меньшинства.
Сегодня число функционирующих демократических режимов в мире является самым большим за всю мировую историю.
Большая часть населения мира живут в странах, где периодически проводятся выборы, а народ провозглашается источником политической власти.
Выборы, даже когда они сфальсифицированы, стали существенным ритуалом легитимизации власти.
В 2018 году рейтинг стран мира по показателю уровня демократии (The Democracy Index) возглавила Норвегия.
В топ-5 также вошли Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания.
Показатель расчитывают, учитывая избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическую культуру страны.
Учитывая рейтинг демократии, мы решили рассмотреть функционирование демократии в Норвегии, Швеции и Дании.
Как работает демократия в Швеции
Становление системы парламентской демократии в Швеции произошло еще в первые десятилетия 20 века.
В 1842 году в Швеции ввели всеобщее народнoе образование, то есть все дети должны были ходить в школу. Это стало важным условием для демократического развития.
Кроме того, в конце 19 века в стране возникли народные движения (движение за трезвость, cвободные церкви, женское движение, рабочее движение и политические партии).
Организуясь в группы, людям стало легче бороться за перемены в обществе.
В результате реформы избирательного права в 1909 году равным правом голоса было наделено все мужское населения страны. В 1921 году это право было распространено и на женщин.
С 1973 года главой государства является король. Однако он не имеет политических полномочий и не участвует в политической жизни.
В его компетенции – церемониальные функции. То есть, он больше символ Швеции – и для собственных подданных, и для мира.
Швеция – свободное и открытое общество, где граждане имеют право на участие в демонстрациях, свободу самовыражения, свободу печати, право беспрепятственного доступа к природным угодьям, а также право контролировать действия властей.
Швеция стала первой страной в мире, принявшей закон о свободе печати. Лицам, предоставляющим сведения СМИ, обеспечивают анонимность, а самих журналистов защищают от принуждения к раскрытию источников информации.
Акт о свободе самовыражения отражает принципы, закрепленные в Акте о свободе печати, среди которых – запрет на цензуру, свободу передачи информации и право на анонимность.
Кстати, в Швеции существует система субсидий для прессы. Это позволяет поддерживать мелкие издания в условиях конкуренции, обеспечивает разнообразие печатных изданий и освещение событий с разных сторон.
Интересно, что в 2010 году Швеция разделила с Финляндией, Исландией, Норвегией и Нидерландами первое место в ежегодном мировом рейтинге Журналистов без границ, оценивающем степень свободы СМИ.
Общественная власть в Швеции осуществляется в духе уважения равенства всех людей, свободы и достоинства каждого.
Общество должно обеспечивать конституционную защиту прав на труд, жилье и образование, а также способствовать социальной обеспеченности человека.
Законы и другие правовые акты не должны приводить к дискриминации по расовому, национальному или половому признаку.
Как работает демократия в Дании
Форма правления в Дании – конституционная монархия. Фундаментальные ценности датчан включают в себя стремление к свободе и равенству, которых они достигли в результате затяжной борьбы с другими государствами в течение 18 и 19 веков.
Первая конституция была подписана в 1849 году. Было сформировано правительство, состоящее из нижней палаты (Фолькетинг) и верхней палаты (Ландстинг).
Принятие главного закона — конституции — является важнейшим шагом в формировании государственности и суверенности Дании.
В основе модели благосостояния Дании лежит принцип помощи всем гражданам, независимо от их социального или семейного статуса.
Система универсальная – поддержка предоставляется каждому человеку по отдельности. К примеру, замужняя женщина имеет права независимо от мужа.
В Дании доверие строится на отношении человека к другим людям и на открытости общества.
К примеру, здесь родители не боятся оставлять своих детей в коляске прямо на улице, пока сами сидят в кафе или ходят по магазинам.
Демократия – это не только то, как голосовать, но и как жить вместе. В Дании всех людей воспринимают как равных, а государство трудится над таким восприятием.
– Правительство Дании способствует тому, чтобы богатые жили при капитализме, а бедные – при социализме.
Люди, которые живут хорошо, заботятся о тех, кто живет хуже, – рассказывает Ева Мария Барлозе, заместитель главы датской миссии в Украине.
Более того, для датских политиков очень важно показывать близость к народу, иначе их никто не переизберет на должности.
Они проводят открытые встречи, где отчитываются о проделанной работе и выслушивают критику.
Также чиновники любого звена не видят ничего постыдного в том, чтобы ездить по городу на велосипеде.
Датские граждане часто недовольны политиками, но правительство делает все возможное для сохранения доверия к политической системе.
– Датская избирательная система очень сложная, но людям все равно, потому что они ей доверяют, – объясняет Ева Мария Барлозе.
Как работает демократия в Норвегии
Демократия в Норвегии укоренялась достаточно медленными темпами и долго не могла вытеснить широкие полномочия правящих монархов, в том числе, короля Харальда V.
В 90-х годах прошлого века появились первые законодательные акты, в которых Норвегия упоминалась как свободная и независимая страна.
Со временем наряду с правлением короля в Норвегии появился законодательный орган – парламент (Стортинг).
Начали формироваться политические партии, работа которых была направлена на борьбу за права определенных слоев населения.
Парламент получил возможность издавать законодательные документы и составлять бюджет страны.
Выборы в парламент начали проходить с соблюдением демократических принципов.
Сегодня Норвегия – прозрачное общество, где неравенство сходит на нет, а демократические ценности охраняются депутатами из всех слоев общества.
Благодаря норвежским политикам, коррупция в стране остается на рекордно низком уровне.
Связи между правящей элитой и истеблишментом остаются только на государственном уровне.
Каждый гражданин Норвегии имеет доступ к участию в политике, для этого ему не обязательно быть богатым.
Традиция публиковать налоговые декларации, с которыми может ознакомиться любой житель страны, практически уникальная для современного общества, восходит к 19 веку и способствует созданию открытого общества в Норвегии.
С появлением интернета получить информацию о доходах мэра, соседа или местного торговца можно на сайте Министерства финансов Норвегии.
Это позволяет оперативно выявить тех, кто не платит налоги, особенно среди очень богатых граждан.
– “Демократия близости” упрощает доступ обычным гражданам к процессу принятия решений и общественным средствам: норвежцы имеют больше средств контроля над муниципальной экономикой, чем кто-либо еще, – отметил Гру Шлеттемарк, глава норвежского отделения Transparency International.
Кроме того, благодаря социал-демократии Норвегия смогла достичь “трехстороннего сотрудничества” между государством, профсоюзами и предпринимателями.
Ранее Факты ICTV писали, что украинская ученая Ольга Дудченко попала в рейтинг 35 до 35 по версии журнала MIT Technology Review Массачусетского технологического института.