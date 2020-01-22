Украина поднялась в рейтинге демократии The Economist на 6 позиций

В ежегодном рейтинге индекса демократии Украина заняла 78 место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2018 годом.

Позиция Украины в рейтинге относит ее к странам с так называемым гибридным режимом – всего удалось набрать 5,9 баллов из 10.

Состояние демократии определяется по четырем критериям, среди которых участие в выборах, политический процесс и плюрализм, политическая культура и функционирования правительства. В Украине функционирование правительства оказалась самой слабой категорией – это 2,71 балла.

В новом рейтинге соседями Украины стали Северная Македония, Албания и Бангладеш.

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Индекс демократии определяется на основе ответов на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три варианта ответа.

Сами вопросы разделены на следующие категории:

свободные национальные выборы в стране;

безопасность избирателей;

влияние иностранных государств на правительство;

возможности государственных служащих для осуществления политики.

Если индекс демократии для страны составляет 8-10 баллов, то это страна с полноценной демократией. При индексе демократии от 6 до 7,9 баллов демократия в стране считается неполной. 4-5,9 баллов – в стране царит гибридный режим, а менее 4 баллов – авторитарный режим в стране.

Кстати, на первом месте в рейтинге стран с самым здоровым населением оказалась Испания.

Источник: The Economist