Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе похоронят в специально построенном мавзолее, который построят в течение месяца.

Церемония прощания с бывшим президентом состоялась 14 сентября на национальном стадионе столицы Зимбабве Хараре.

Перед этим между властью и частью родственников Мугабе возник спор, где и как хоронить бывшего лидера страны.

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Представители власти хотели похоронить его в Акре Героев – кладбище, которое открыл сам Мугабе. Раньше там была похоронена жена президента Салли Мугабе. Но стороны согласовали захоронения в мавзолее.

Напомним, экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе умер 6 сентября в возрасте 95 лет.

Источник: Telegraph